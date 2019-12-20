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20 грудня • оновлено в 16:32
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Український телеканал попався на пропаганді Путіна: про що мова

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Український телеканал "НАШ" перевірять через трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна 19 грудня 2019 року.

Позапланову виїзну перевірку призначила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє пресслужба регулятора.

"У цей день в ефірі ліцензіата була зафіксована трансляція (о 13:08) пресконференції президента Російської Федерації В. Путіна, яка супроводжувалася плашкою "Москва. Онлайн". Одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик в Києві, яка була протітрованна" Нацкорпус перекрив Хрещатик", – йдеться в повідомленні.

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Регулятор відзначає, що текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Нацради, вказує на те, що їх "основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов'язаних з національною безпекою України та її територіальної цілісності".

Нацрада наголошує, що такі факти мають ознаки порушення законодавства України.

"Тому з метою перевірки дотримання телерадіокомпанією ч.2. Ст. 6, ч.1. Ст. 59 Закону "Про телебачення і радіомовлення "та ч.1. Ст. 28 Закону "Про інформацію" їй призначена позапланова виїзна перевірка. За результатами перевірки Нацрада ухвалить відповідне рішення", – акцентується в інформації.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року.

Російська пропаганда

Російська пропаганда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення пропаганда
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