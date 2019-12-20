Український телеканал попався на пропаганді Путіна: про що мова

Український телеканал "НАШ" перевірять через трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна 19 грудня 2019 року.
Позапланову виїзну перевірку призначила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє пресслужба регулятора.
"У цей день в ефірі ліцензіата була зафіксована трансляція (о 13:08) пресконференції президента Російської Федерації В. Путіна, яка супроводжувалася плашкою "Москва. Онлайн". Одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик в Києві, яка була протітрованна" Нацкорпус перекрив Хрещатик", – йдеться в повідомленні.
Регулятор відзначає, що текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Нацради, вказує на те, що їх "основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов'язаних з національною безпекою України та її територіальної цілісності".
Нацрада наголошує, що такі факти мають ознаки порушення законодавства України.
"Тому з метою перевірки дотримання телерадіокомпанією ч.2. Ст. 6, ч.1. Ст. 59 Закону "Про телебачення і радіомовлення "та ч.1. Ст. 28 Закону "Про інформацію" їй призначена позапланова виїзна перевірка. За результатами перевірки Нацрада ухвалить відповідне рішення", – акцентується в інформації.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року.
Російська пропаганда
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.
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