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Український священик оскандалився через Гітлера

4.6тЧитати матеріал російською

Ієромонах УПЦ КП оскандалився в мережі, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook записи промов Адольфа Гітлера.

Незабаром священнослужитель видалив записи, однак користувачі встигли зробити скріншоти. Зокрема він розмістив на сторінці кілька постів про секрети ораторського майстерності Гітлера, а також відео про "вражаючі факти" про лідера нацистів.

У відповідь на гнівні коментарі ієромонах заявив, що лише цікавиться історією і "питаеться зрозуміти її без нав'язаних ідеологічних нашарувань".

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Український священик оскандалився через Гітлера
Український священик оскандалився через Гітлера
Український священик оскандалився через Гітлера

"Намагаюся розширювати свій кругозір, щоб мною не маніпулювали, як сьогодні це роблять новітні Геббельси-кисельова та інші їм подібні. Це не середньовіччя, сучасний священик повинен аналізувати не тільки Святе Письмо або теологічні предмети", - написав він.

Український священик оскандалився через Гітлера
Український священик оскандалився через Гітлера

Як відомо, Костюк служить "капеланом" у військовій частині 3056 НГУ і спільно з бійцями з цієї частини займається патріотичним вихованням молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські фанати оскандалились футболками з портретом Гітлера.

Особа
Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Україна
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Прошу обратить внимание, что Обоз уже несколько дней как начал удалять комменты. проверяйте их сохранность! Близятся выборы, а обоз занял про-порошенковскую позицию!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У вас недобитки нацистов бандеры слов не хватит оправдаться перед людьми, за что вы их убиваете.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В чем скандал?! Все и так знают что УПЦ КП - это нацистская секта?!
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