Український священик оскандалився через Гітлера

Ієромонах УПЦ КП оскандалився в мережі, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook записи промов Адольфа Гітлера.

Незабаром священнослужитель видалив записи, однак користувачі встигли зробити скріншоти. Зокрема він розмістив на сторінці кілька постів про секрети ораторського майстерності Гітлера, а також відео про "вражаючі факти" про лідера нацистів.

У відповідь на гнівні коментарі ієромонах заявив, що лише цікавиться історією і "питаеться зрозуміти її без нав'язаних ідеологічних нашарувань".

"Намагаюся розширювати свій кругозір, щоб мною не маніпулювали, як сьогодні це роблять новітні Геббельси-кисельова та інші їм подібні. Це не середньовіччя, сучасний священик повинен аналізувати не тільки Святе Письмо або теологічні предмети", - написав він.

Як відомо, Костюк служить "капеланом" у військовій частині 3056 НГУ і спільно з бійцями з цієї частини займається патріотичним вихованням молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські фанати оскандалились футболками з портретом Гітлера.