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"Український народ скучив за правдою": з'явилася заява Януковича про таємний візит на Донбас

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Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр заперечує, що він таємно відвідував окупований Донецьк.

Як повідомив у Facebook прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир, "поява подібної інформації є продовженням брудних технологій і маніпуляцій, які використовувалися і використовуються проти президента України В. Януковича і членів його сім'ї".

Віктор і Олександр Януковичі

Віктор і Олександр Януковичі

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"Деякі впливові інформаційні агентства в гонитві за сумнівною сенсацією або під час спланованої інформаційної провокації підхопили неперевірену й невідповідну дійсності інформацію, посилаючись на джерела з "помийної ями". Хочу звернутися до представників засобів масової інформації, будь ласка, будьте уважні. публікуючи свої матеріали. Український народ скучив за правдою", — передав він слова Олександра Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня з'явилася інформація, що син Януковчиа відвідав "ДНР" "для оцінки перспективних об'єктів інфраструктури".

Пізніше це нібито підтвердилося джерелами в "ДНР", які заявили про "передачу" Януковичу-молодшому в управління частину підприємств енергетичного сектора невизнаних "республік".

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Особи
Олександр ЯнуковичВіктор Янукович
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНР
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