Український моряк таємниче зник в Індійському океані: колеги підозрюють вбивство

В Індійському океані загадково зник 29-річний український моряк Андрій із Маріуполя. Він був у складі екіпажу суховантажу, який ходив під прапором Ліберії.

Рейс тривав сім місяців, але одного разу помічник капітана не з'явився на вахту. Його колеги називають це вбивством, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про те, що трапилося, заявив один із українських моряків, котрий зняв відео з борта суховантажу, який зараз стоїть у індійській гавані. За його словами, перед зникненням Андрія до порту залишалася доба ходу: він щось робив, але потім не вийшов на вахту.

В Індійському океані зник 29-річний український моряк

Зазначається, що 29-річний українець вже вісім років ходив у рейси. На судні, де він був третім помічником капітана, екіпаж складався приблизно порівну з українців і філіппінців. Як каже колега моряка, непорозуміння між ними часом траплялися, як і напередодні зникнення.

Тому він припускає, що Андрія могли вбити, і як доказ вказує на страхувальну мотузку – вона була обрізана ножем.

Також моряк розповів, що, коли зникнення помічника капітана помітили, судно розгорнули і спробували обстежити акваторію. Крім цього, викликали поліцію: індійські копи опитали екіпаж, вилучили речові докази, але далі – тиша.

В Індійському океані зник 29-річний український моряк

Рідні зниклого моряка про те, що трапилося, дізналися від невідомих людей.

"Приїхали, незнайоме авто. Передали записки. Сказали: "Тримайтеся". У записці були номери телефонів компанії, яка працевлаштовувала сина, і страхової. Але там щоразу відповідають одне і теж, що немає інформації і триває розслідування", – каже батько українця Андрій Старостін.

Нічого більшого не розповідають і в крюїнговій компанії. Зі свого боку в МЗС України заявили, що тримають ситуацію на контролі.

В Індійському океані зник 29-річний український моряк

"Зараз проводиться розслідування цієї справи. Варто зауважити, що є такі моменти, як таємниця слідства. І, напевно, розглядаються різні версії", – повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

А ось морський юрист із 20-річним досвідом Микола Гольбін сумнівається в тому, що слідство буде ретельним. На його думку, в цьому не зацікавлені ні Ліберія, під прапором якої ходить судно, ні Індія, куди воно прибуло.

"Страхова компанія не зацікавлена в правді, судновласник не зацікавлений. Якщо раптом буде доведено вбивство, буде арешт судна і більші збитки", – пояснює він.

Юрист додав, що йому відомо про шість випадків зникнення українських моряків із суден тільки в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український моряк Євген Масленніков зник із іноземного судна дорогою з Еквадору в Панаму за загадкових обставин.