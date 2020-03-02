Старший матрос катера "Нікополь" В'ячеслав Зінченко, який пробув у російському полоні 286 днів, розповів про те, що українським морякам довелося пережити у в'язниці окупантів.

Одкровеннями захисник поділився у програмі "Я – воїн", яку показали на сторінці Міністерства оборони України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Моряк Зінченко зазначив, що перед виходом у море 25 листопада 2018 року в нього було передчуття, що щось має трапитися. Коли при проходженні Керченської протоки до українських суден наблизилися російські кораблі із ФСБівцями на борту, екіпажі моряків зрозуміли, що це – полон, однак до кінця залишилися вірними присязі й не піддалися на маніпуляції ворогів.

"Вони зрозуміли, що нас не зламати. Бо від першого дня ми показали, що не зможемо зрадити свою державу, свою присягу, свій народ", – розповідає Зінченко.

В'ячеслав Зінченко Скріншот відео

Спочатку, за його словами, їх етапували в дитяче СІЗО у тимчасово окупованому Криму, де були вкрай погані умови.

"Справді дуже погані. Їсти взагалі неможливо було те, що там давали. І самі умови були дуже жорсткі. Складність ситуації полягала в нерозумінні всього. Ніяка інформація до нас не доходила", – згадує старший матрос катера "Нікополь".

За деякий час всіх 24 полонених українців перевезли у московську в'язницю, де бранців Кремля також намагалися всіляко пригнічувати.

"У Москві там є відеокамери у камерах, щоп'ять хвилин ходять дивляться у вічко. Забрали все – речі, телефон, зв'язок із рідними і посадили в клітку розміром два на шість. Навіть не було чим займатися", – розповів про страшні спогади моряк.

Але, незважаючи на все пережите, Герої все ж дочекалися повернення додому. Хоча, за словами Зінченка, за три тижні до вересневого обміну ніхто з них ще точно не знав дати свого звільнення.

Після повернення в Україну звільнені моряки не змогли продовжити службу всі разом, проте стали ще ближчими після пережитого, розповів воїн. "Спочатку ми були однією командою, а зараз, можна сказати, стали однією сім'єю", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко розповідав про жахливі умови в московському СІЗО "Лефортово". За його словами, морякам там дозволяли приймати душ тільки раз на тиждень, а постіль приносили зі слідами крові та волоссям. Крім того, моряк згадав і про ознаки швидкого звільнення з кремлівських казематів: перед обміном морякам не принесли їжу та воду.

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