Український маніяк і шутери: росЗМІ знайшли ''натхненників'' керченського стрілка

Керченський стрілок Владислав Росляков був шанувальником серійних маніяків, мріяв перетворити свій коледж в арену із шутера Doom і спалити його після бійні, жертвами якої стала 21 людина.

Про це пише "Комерсант", посилаючись на дані слідства. Зазначається, що експерти у галузі психіатрії та психології вважають, ніби мотиви дій Рослякова так і не будуть встановлені, але у нього можуть з'явитися прихильники й наслідувачі.

За інформацією видання, під час слідства з'ясувалося, що перед нападом підліток зробив вдома своєрідний електронний фотоколаж. Його улюбленими комп'ютерними іграми були Doom і GTA, і на фон скриншота з екрану першої він наклав зображення коридорів та приміщень рідного коледжу.

Зараз проводиться експертиза, яка повинна встановити, чи здійснював Росляков вбивства, керуючись саме цією схемою, знайденою на флешці в його сумці.

При цьому слідство не виключає, що хлопець після бійні мав намір спалити будівлю коледжу. У сумці, яку знайшли при ньому, крім 10 невеликих саморобних вибухових пристроїв "метального типу" і 13 патронів до рушниці, що залишилися, також лежала пляшка з "коктейлем Молотова".

Під час вивчення інтернет-контактів Рослякова слідчі з'ясували, що він, зокрема, відвідував сайти і форуми, де збиралися шанувальники серійних вбивств і неонацисти.

"У цьому відношенні студента досить яскраво характеризує фото маніяка Анатолія Онопрієнка, який за сім років убив 52 людини, був засуджений до довічного терміну і в 2013 році помер у Житомирській в'язниці, — Росляков використовував його в ролі аватарки в своєму Telegram", — йдеться у матеріалі.

За даними слідства, серед найчастіших запитів, які він вводив у пошукові системи, були слова "дробовик", "терор", "терорист", "Сайга", "вихолощений, переобладнання", "ІДІЛ страти" і т. п. Також він активно шукав і переглядав відео в інтернеті із зображенням різних розправ, наприклад, розчленування людей.

"Свій аккаунт у Twitter він назвав "Хочу померти", а також, як вважає слідство, міг бути пов'язаний із екстремістами в Україні, з якими не тільки грав у Doom й інші шутери в онлайн-режимі, але й у листуванні з ними цікавився і питаннями, щодо виготовлення бомб. Росляков, за попередніми даними, вважав себе анархістом і шанувальником панк-року", — пише видання.

Як розповіли джерела в силових структурах, поки немає ніяких даних про те, що Росляков був пов'язаний із так званим колумбайновскім рухом — шанувальниками бійні в американській школі, але останні зараз називають керченського стрілка ледь не своїм кумиром, який може стати, як побоюються у російських спецслужбах, і об'єктом їхнього наслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто готував Рослякова до бійні в Керчі.