"Потрапив під роздачу": озвучена причина обстрілу літака України в Лівії

Український літак Іл-76ТД, збитий в Лівії, міг "потрапити під роздачу", опинившись на лінії протистояння.

Таку думку OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов. Говорячи про причини інциденту, він озвучив таку версію: "Наші літаки допомагають перевозити вантажі і озброєння опозиційній стороні – тій, яка визнана Сполученими Штатами. РФ підтримує протилежну сторону. Швидше за все, тут ми просто потрапляємо під роздачу, так як допомагаємо уряду Лівії, визнаному ООН".

У Лівії обстріляли український літак Іл-76ТД twitter.com/afrigatenewsly

Як переконаний Жданов, з Кремля не надходило чіткої вказівки генералу-фельдмаршалу Халіфі Хафтару "грохнути український літак". "Російський слід полягає в тому, що Росія поставляє зброю цьому генералу і його військам", – сказав він.

У цьому контексті експерт зауважив: "Якщо літак буде належати британській або американській авіакомпанії, то, можливо, Росія не зважиться на такі поради генералу – "грохни цей літак". Тому що у відповідь може бути завдано серйозного удару військами об'єднаної коаліції, яка підтримує національний уряд. А Україна відповісти не може".

Разом з тим Жданов заявив, що присутність української військової авіації в Лівії викликає "мільйон запитань". "Наші військово-транспортні літаки на балансі Збройних Сил, тому що транспортники ніхто в приватні руки не продавав. Як вони опинилися там? Чому ними розпоряджається офшорна компанія і фрахтує їх на свій розсуд? Чиї екіпажі сидять за штурвалом? Якщо це військові льотчики, то на якій підставі? За чий рахунок моторесурс? За чий рахунок ремонт машини? Якщо вони там офіційно під егідою ООН, то ООН це оплачує. Будь-яка держава під прапором ООН заробляє гроші. А хто у нас тут заробляє?"

І закликав "терміново провести ревізію в ВПС України, повернути літаки на базу і поставити в стрій". "Це наші транспортно-бойові літаки. Чим ми завтра будемо перекидати війська? Необхідно повернути їх назад і не брати участь в цих сірих схемах", – резюмував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в аеропорту Місурата в Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії "Скайавіатранс", який перевозив гуманітарний вантаж. Поки один дрон обстрілював його, другий безпілотник проводив фото- і відеофіксацію. У момент обстрілу на борту знаходилося вісім членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. Від обстрілу ніхто не постраждав.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!