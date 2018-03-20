Український літак-гігант здійснив перший політ: ексклюзивні кадри

Український літак "Мрія" (Ан-225) знову піднявся в небо після ремонту і модернізації.

Ексклюзивні кадри польоту були показані в сюжеті ТСН.

Після ремонту двигуни легко підняли в повітря найбільший і найпотужніший літак у світі. Пілоти злетіли на висоту майже 12 кілометрів, де провели тестування нового навігаційного обладнання.

"Наші конструктори впровадили чергову серію доробок у частині авіоніки, така модернізація йде безперервно", - пояснив директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко.

Після двогодинного польоту "Мрія" повернулася на рідний аеродром у Гостомелі.

"Політ пройшов дуже добре, обладнання працює просто чудово. Дивно, літак не літав півтора року, але він хоч сьогодні готовий в комерційний рейс", - поділився враженнями від випробування командир екіпажу Дмитро Антонов.

Літак готують до виконання комерційних рейсів в Азію вже на початку квітня. Подробиці на підприємстві "Антонова" ще не розкривають, відомо тільки, що в планах перевезення великих вантажів.

Як повідомляв "Обозреватель", в аеропорту Києва продається літак Boeing 737-500 збанкрутілої російської авіакомпанії "Трансаеро".