Український генерал заявив, що на кордоні створені три групи путінських військ, готових до раптового наступу

Неподалік від кордону з Україною Росія сформувала три групи військ, які здатні проводити раптові наступальні дії.

Про це повідомив начальник Головного управління міжнародного співробітництва та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ, передає "Укрінформ".

"Станом на сьогодні на кордоні з Україною вже створені три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації і при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України", – заявив він.

Генерал-лейтенант також зазначив, що вздовж російсько-українського кордону вже розгорнуті 28 батальйонно-тактичних груп, а зараз завершується формування трьох нових об'єднань, які до 2021 року прийдуть у повну оперативну готовність. Так, у наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створили 20-у загальновійськову армію в складі 3-ї мотострілецької дивізії і 114-ї мотострілецької дивізії. На озброєнні у цій армії є ракетні комплекси "Іскандер".

Росія створила три групування на кордоні з Україною Укрінформ

На Південно-Західному стратегічному напрямку створили 8-му загальновійськову (ударну) армію в складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілкової бригади й оперативно підлеглих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі й армії передбачено створення ракетних бригад "Іскандер".

"У цілому чисельність наземного угруповання ЗС РФ уздовж кордону України становить близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів. На базових аеродромах поблизу Державного кордону України базується близько 330 бойових літаків і 230 вертольотів", – поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська РФ стягують на Донбас важке озброєння і прикриваються від ОБСЄ "COVID-19".