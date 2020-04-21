Своєчасне попередження від влади Китаю про загрозу коронавірусу COVID-19, яка насувається на весь світ, ніяк не вплинуло б на розвиток пандемії.

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Про це в коментарі "Гордону" заявив колишній український розвідник Петро Копка. На його переконання, китайський уряд в цій ситуації діяв за схемою звичної комуністичної ідеології.

"Кажуть, якби китайці попередили, все склалося б по-іншому. Думаєте, всі кинулися б закривати кордони і вводити карантин? Поки епідемія не увійшла б у ту стадію, коли почали масово гинути люди, ніхто палець об палець не вдарив би. Звичайно, Китай міг і попередити. Але він вчинив за старою комуністичною традицією – як наші партійні боси в 1986 році з Чорнобильською аварією", – переконаний він.

Український ексрозвідник Петро Копка вважає, що китайці відбиватимуться від причетності до поширення COVID-19

Експерт висловив думку, що китайці готуються відбиватися від звинувачень у поширенні коронавірусу.

"Комуністична ідеологія скрізь однакова. Китайський посол російським ЗМІ дав інтерв'ю, де натякнув, що коронавірус привезений у країну. Звідки? Наприклад, із Сибіру. Тобто Китай починає відбиватися. І, сидячи прямо в Москві, вказує на РФ. Такий тонкий натяк: хлопці, ми мовчати не будемо", – вважає Копка.

Колишній український розвідник також нагадав, що у вересні 2019 року в Новосибірській області в центрі вірусології "Вектор" трапився вибух. Тоді росіяни поспішили виправдатися: "всього лише вибух балона в місці, де не велася робота з мікроорганізмами", так справу і "зам'яли".

Водночас він підкреслив, що в Китаї все почалося на початку грудня 2019 року. Але тільки в лютому влада взялася вводити обмеження.

"Сподівалися розібратися самостійно і не розібралися. Навпаки, випустили джина з пляшки. У Новий рік люди роз'їжджали по всій країні, поїхали в Європу, Америку, Австралію. ВООЗ це проглянула, за що і отримала наганяй від США. Трамп звинуватив організацію в підіграванні Китаю. Найцікавіше, що ця сварка нічого не дає за фактом. Ми все одно не бачимо світла в кінці тунелю", – підсумував Копка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Уханьскому інституті вірусології заявили, що ніякого відношення до створення коронавірусу не мають. А той факт, що перший спалах хвороби трапився за декілька сотень метрів від лабораторії – випадковість.

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