Головна Новини
28 лютого • оновлено в 14:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Український дипломат озвучив терміни нової атаки Росії на Донбасі

4.4т
Читати матеріал російською

Внаслідок внесення правок до конституції РФ президент Росії Володимир Путін отримає більше влади, що призведе до загострення ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.

Дипломат додав, що Москва продовжує готуватися до продовження агресії, нарощуючи свої сили на кордоні з Україною та Білоруссю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Очевидно, що вона (РФ – Ред.) готується до продовження агресії на західному напрямку. Крім того, Росія в польових умовах тримає півмільйонний контингент живої сили", – зауважив він.

На його думку, нова конфронтація відбудеться після 9 травня, коли в Росії закінчать відзначати свята.

"З моєї точки зору, вони потримають паузу до 9 травня, завершать зміни до конституції, і нам слід очікувати погіршення ситуації на фронті", – підсумував Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрій Римарук попередив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з настанням весни можливе загострення бойових дій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
11
Смішно
2
Цікаво
23
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Плять ... Неужели кто-то верит в этот бред сумасшедшего? Хотя, возможно, и не сумасшедший! Кампания по оболваниванию укроинцев - как она есть!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Писали же, что Россия масштабно нападет на украину после ЧМ 2018)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги