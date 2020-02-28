Внаслідок внесення правок до конституції РФ президент Росії Володимир Путін отримає більше влади, що призведе до загострення ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.

Дипломат додав, що Москва продовжує готуватися до продовження агресії, нарощуючи свої сили на кордоні з Україною та Білоруссю.

Війна на Донбасі

"Очевидно, що вона (РФ – Ред.) готується до продовження агресії на західному напрямку. Крім того, Росія в польових умовах тримає півмільйонний контингент живої сили", – зауважив він.

На його думку, нова конфронтація відбудеться після 9 травня, коли в Росії закінчать відзначати свята.

"З моєї точки зору, вони потримають паузу до 9 травня, завершать зміни до конституції, і нам слід очікувати погіршення ситуації на фронті", – підсумував Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Андрій Римарук попередив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з настанням весни можливе загострення бойових дій.

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