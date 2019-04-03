Українських моряків захопили в полон: що відомо

У Гвінейській затоці біля берегів Камеруну озброєні нігерійські пірати проникли на борт контейнеровоза Contship Oak і захопили в полон моряків, серед яких — громадяни України.

Як повідомляє Морський інформаційний центр на сторінці у Facebook, надзвичайна подія трапилася 30 березня.

Пірати забрали всі цінні речі і відвезли моряків у невідомому напрямку. Судно відшвартоване в порт Дуала.

Морський інформаційний центр, Facebook

До Морського інформаційного центру звернулися родичі одного з українських моряків, які і повідомили про наявність серед заручників наших співвітчизників.

Інформація передана до МЗС України, а також консулу України в Нігерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році шістьох українських моряків вдалося звільнити з піратського полону в Нігерії.

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