Головна Новини
11 травня • оновлено в 10:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Українські військові знищили позиції ворога на Донбасі, вбиті терористи: момент удару потрапив на відео

2.4т
Читати матеріал російською

Українські військові бойовою групою К-2 54 ОМБр К-2 знищили вогневі позиції російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ( "Штірліц"), опублікувавши відео ліквідації терористів.

ЗСУ розгромили позиції терористів на Донбасі

ЗСУ розгромили позиції терористів на Донбасі

"Ніколи російський окупант не буде господарювати на українській землі. В результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупаційного батальйону "Схід", підрозділом К-2 були знищені три їх вогневі позиції, житловий бліндаж і крупнокаліберний кулемет", – йдеться в повідомленні.

Також українські військові ліквідували трьох окупантів.

Нагадаємо, під час одного з мінометних обстрілів терористи "ЛНР" підірвалися на власному мінометів. В результаті вони зазнали втрат в кількості двох чоловік убитими і одного пораненого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 травня в зоні ООС на Донбасі під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, ще троє – бойові травми. За даними української розвідки, наші військовослужбовці поранили п'ять російських окупантів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Штепан дырявый появился.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ситуация была противопожная, не желая покупать карты минных полей сменщики ВСУшников на донбасе, попали очередной раз на минное поле 3-всушника в тяжёлом состоянии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
На 1. 55 видео хорошо видно что даже д*рьмо в штанах не мешает репожорам шустро уяпывать по окопам подальше от их блиндажа и ДЗОТов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги