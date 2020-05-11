Українські військові знищили позиції ворога на Донбасі, вбиті терористи: момент удару потрапив на відео

Українські військові бойовою групою К-2 54 ОМБр К-2 знищили вогневі позиції російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ( "Штірліц"), опублікувавши відео ліквідації терористів.

ЗСУ розгромили позиції терористів на Донбасі

"Ніколи російський окупант не буде господарювати на українській землі. В результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли окупаційного батальйону "Схід", підрозділом К-2 були знищені три їх вогневі позиції, житловий бліндаж і крупнокаліберний кулемет", – йдеться в повідомленні.

Також українські військові ліквідували трьох окупантів.

Нагадаємо, під час одного з мінометних обстрілів терористи "ЛНР" підірвалися на власному мінометів. В результаті вони зазнали втрат в кількості двох чоловік убитими і одного пораненого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 травня в зоні ООС на Донбасі під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, ще троє – бойові травми. За даними української розвідки, наші військовослужбовці поранили п'ять російських окупантів.

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