Українські військові показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил пройшли навчальні тренування військових бригад на одному з полігонів Донецької області.

За даними "24 каналу", відбулися навчальні тренування підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів.

Військові відпрацьовували протягом трьох днів різні сценарії розвитку подій в бойових умовах. По одному з них танковий, підрозділ із зони відведення мало оперативно вийти на передову. Бійці відпрацювали можливі перешкоди, серед яких – переправа важкої техніки через річку.

Танкісти перед переправою Фото: 24 канал

Уточнюється, що для цього розгорнули понтонний міст, на який поміщається три танка. Це дозволяє за годину переправити через річку 2 взводи. А конструкція моста розгортається буквально за 30 хвилин. У небі пілоти відпрацювали політ двійками в простих і складних метеоумовах.

українські танкісти Фото: 24 канал

Військові на мосту Фото: 24 канал

танк Фото: 24 канал

переправа Фото: 24 канал

навчання Фото: 24 канал

Фото: 24 канал

Военная авиация Фото: 24 канал

Авіація Фото: 24 канал

Танки Фото: 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня в Чорному морі повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити морська ділянка.

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