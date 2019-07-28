Українські військові показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил пройшли навчальні тренування військових бригад на одному з полігонів Донецької області.
За даними "24 каналу", відбулися навчальні тренування підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів.
Військові відпрацьовували протягом трьох днів різні сценарії розвитку подій в бойових умовах. По одному з них танковий, підрозділ із зони відведення мало оперативно вийти на передову. Бійці відпрацювали можливі перешкоди, серед яких – переправа важкої техніки через річку.
Танкісти перед переправою
Фото: 24 канал
Уточнюється, що для цього розгорнули понтонний міст, на який поміщається три танка. Це дозволяє за годину переправити через річку 2 взводи. А конструкція моста розгортається буквально за 30 хвилин. У небі пілоти відпрацювали політ двійками в простих і складних метеоумовах.
українські танкісти
Фото: 24 канал
Військові на мосту
Фото: 24 канал
танк
Фото: 24 канал
переправа
Фото: 24 канал
навчання
Фото: 24 канал
Фото: 24 канал
Военная авиация
Фото: 24 канал
Авіація
Фото: 24 канал
Танки
Фото: 24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня в Чорному морі повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити морська ділянка.
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