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Українські військові показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

13.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил пройшли навчальні тренування військових бригад на одному з полігонів Донецької області.

За даними "24 каналу", відбулися навчальні тренування підрозділів бойових бригад сухопутних і авіаційних підрозділів.

Військові відпрацьовували протягом трьох днів різні сценарії розвитку подій в бойових умовах. По одному з них танковий, підрозділ із зони відведення мало оперативно вийти на передову. Бійці відпрацювали можливі перешкоди, серед яких – переправа важкої техніки через річку.

Танкісти перед переправою

Танкісти перед переправою

Фото: 24 канал

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Уточнюється, що для цього розгорнули понтонний міст, на який поміщається три танка. Це дозволяє за годину переправити через річку 2 взводи. А конструкція моста розгортається буквально за 30 хвилин. У небі пілоти відпрацювали політ двійками в простих і складних метеоумовах.

українські танкісти

українські танкісти

Фото: 24 канал

Військові на мосту

Військові на мосту

Фото: 24 канал

танк

танк

Фото: 24 канал

переправа

переправа

Фото: 24 канал

навчання

навчання

Фото: 24 канал

Українські військові показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

Фото: 24 канал

Военная авиация

Военная авиация

Фото: 24 канал

Авіація

Авіація

Фото: 24 канал

Танки

Танки

Фото: 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня в Чорному морі повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити морська ділянка.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Мощно побряцали металлоломом ))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шаровары обосраные уже страшно
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CARGO 100
CARGO 100
"... мост, на который помещается три танка." Точно - мост?
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