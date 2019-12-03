"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

На Донеччині українські морські піхотинці провели навчання зі злагодження підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр ОС. "Штормові берети відпрацьовували практичну стрілянину зі штатної зброї, стрілянину із озброєння бойових машин піхоти і водіння техніки у складних умовах місцевості. Тренування відбувалися і вночі", – розповіли там. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив керівник навчань, мета занять полягала в оволодінні військовослужбовцями навичками ведення бою у наступі та обороні. Зокрема, вони вчилися спостерігати за полем бою, виявляти цілі, робити пріоритети цілі, а також вдосконалювали свої навички у стрільбі.

Пресцентр ОС

"Під час маневрів військовослужбовці підрозділу дуже добре впоралися зі "знищенням" зі штатної стрілецької зброї ростових цілей і вогневих точок противника. Разом з тим, із озброєння БМП-1 і БМП-2 морські піхотинці відпрацювали стрільби по нерухомих цілях. Навідники-оператори впоралися з досить складним завданням і вразили всі без винятку мішені. Тому, за оцінками командування, виконали дану вправу на "відмінно", – зазначив командир штормових беретів.

Пресцентр ОС

Пресцентр ОС

Пресцентр ОС

Пресцентр ОС

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний бойовий спецпідрозділ морської піхоти, що дислокується зараз неподалік від Скадовська (Херсонщина), змушений жити у розвалених будиночках покинутого санаторію.

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