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3 грудня • оновлено в 14:16
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"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

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На Донеччині українські морські піхотинці провели навчання зі злагодження підрозділів.

Про це повідомляє пресцентр ОС. "Штормові берети відпрацьовували практичну стрілянину зі штатної зброї, стрілянину із озброєння бойових машин піхоти і водіння техніки у складних умовах місцевості. Тренування відбувалися і вночі", – розповіли там. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив керівник навчань, мета занять полягала в оволодінні військовослужбовцями навичками ведення бою у наступі та обороні. Зокрема, вони вчилися спостерігати за полем бою, виявляти цілі, робити пріоритети цілі, а також вдосконалювали свої навички у стрільбі.

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"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

Пресцентр ОС

"Під час маневрів військовослужбовці підрозділу дуже добре впоралися зі "знищенням" зі штатної стрілецької зброї ростових цілей і вогневих точок противника. Разом з тим, із озброєння БМП-1 і БМП-2 морські піхотинці відпрацювали стрільби по нерухомих цілях. Навідники-оператори впоралися з досить складним завданням і вразили всі без винятку мішені. Тому, за оцінками командування, виконали дану вправу на "відмінно", – зазначив командир штормових беретів.

"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

Пресцентр ОС

"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

Пресцентр ОС

"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

Пресцентр ОС

"Українські штормові берети показали "клас" під носом у терористів: сильні фото

Пресцентр ОС

Як повідомляв OBOZREVATEL, елітний бойовий спецпідрозділ морської піхоти, що дислокується зараз неподалік від Скадовська (Херсонщина), змушений жити у розвалених будиночках покинутого санаторію.

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Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
На Донетчине украинские морские пехотинцы провели учения по слаживанию подразделений. Ага, а потом на гей-параде "разлаживались"!
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семенов Александр
семенов Александр
Всем известен боевой девиз. украинских штормовых биретов ............."Потрэбуймодопомогы - агрессиинэпроявляймо!!!"
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А чему они морьски?Кораблив нэма,пихота морьска е,какая то буйня рогулики, ""разгулялся шторм на кукурузном поле"".
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