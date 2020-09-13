Українські прикордонники зловили контрабандиста на літаку. Фото

У Черкаській області затримали чоловіка і вилучили у нього надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, на якому він порушував кордон з Румунією для контрабанди тютюнових виробів.

Як повідомив сайт Державної прикордонної служби, оперативні заходи були проведені в суботу, 12 вересня, в селі Хлистунівка Городищенського району.

"Завдяки проведеній оперативній роботі прикордонники встановили злітно-посадочний майданчик, з якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист". Чоловіка затримали після того, як він повернувся з Чернівецької області, де в ніч з 11 на 12 вересня чотири рази залітав в повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів", – сказано в повідомленні.

У Черкаській області зловили контрабандиста. Фото - сайт Державної прикордонної служби.

Чоловік підозрюється у злочині, передбаченому ст.334 Кримінального кодексу України (порушення правил міжнародних польотів). Тривають слідчі дії.

Чоловік літав до Румунії з сигаретами. Фото - сайт Державної прикордонної служби.

Він перетинав кордон на літаку з боку Чернівецької області. Фото - сайт Державної прикордонної служби.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Харківщині викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань, який був найманцем батальйону "Оплот", який діяв в "ДНР".