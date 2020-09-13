Українські прикордонники зловили контрабандиста на літаку. Фото

У Черкаській області затримали чоловіка і вилучили у нього надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, на якому він порушував кордон з Румунією для контрабанди тютюнових виробів.

Як повідомив сайт Державної прикордонної служби, оперативні заходи були проведені в суботу, 12 вересня, в селі Хлистунівка Городищенського району.

"Завдяки проведеній оперативній роботі прикордонники встановили злітно-посадочний майданчик, з якого здійснював незаконні польоти "повітряний контрабандист". Чоловіка затримали після того, як він повернувся з Чернівецької області, де в ніч з 11 на 12 вересня чотири рази залітав в повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів", – сказано в повідомленні.

Чоловік підозрюється у злочині, передбаченому ст.334 Кримінального кодексу України (порушення правил міжнародних польотів). Тривають слідчі дії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Харківщині викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань, який був найманцем батальйону "Оплот", який діяв в "ДНР".

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