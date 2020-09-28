Українські правоохоронці провели експертизи, які доводять невинність Марківа, – Геращенко

Україна провела низку експертиз, які доводять невинність бійця Нацгвардії Віталія Марківа, який відбуває покарання в Італії за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Про це в інтерв'ю Цензор.нет розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він покликався на результати розслідування, проведеного українськими правоохоронцями.

Частина матеріалів розслідування передана захисникам Марківа напередодні розгляду цієї резонансної справи в апеляційному суді, перше засідання якого заплановано на 29 вересня.

За словами Геращенка, українські правоохоронці надали інформацію про батальйон ім. Кульчицького, в якому служив Марків, про те, які у нього були завдання, яку функцію він виконував на горі Карачун і т. д.

"Найголовніше, що з матеріалів слідства було відомо, що Роккеллі загинув не від кульового поранення, а від осколкового, яке спричинене розривом якогось боєприпасу, ймовірно міни. В підрозділі батальйону міномети були відсутні. Вони не дозволялися бойовим розкладом. У Віталія був автомат АК-74, тому він ніяк не міг нашкодити пану Роккеллі", – сказав заступник міністра.

Він також зазначив, що італійський суд так і не встановив, з чийого боку вівся мінометний вогонь.

"Він же міг бути з боку бойовиків, які мали гарматами "Нона". Ми надавали до суду інформацію про те, що у них було забрано у наших військових міномети."Ютуб" рясніє сотнями відео про завдання бойовиками зі Слов'янська в ті ж дати мінометних ударів", – зазначив Геращенко.

Крім того, в рішенні суду сказано, що Марків скоїв злочин умисно, знаючи, що це журналісти. Водночас у тому ж рішенні зазначено, що журналісти були без розпізнавальних знаків "Преса". Автомобіль теж був звичайним, вони приїхали на таксі.

"Одну з експертиз провели спеціально в травні, щоб були такі ж умови, як тоді, коли загинув Роккеллі, – дерева, листя... Фізично з гори Карачун їх неможливо було розглянути. З позиції Марківа місце загибелі Роккеллі і Миронова взагалі не проглядалося і було поза візуальним спостереженням, перш за все через велику відстань, наявність на залізничному переїзді вагонів поїзда і густого покриву дерев. Але їх могли бачити бойовики, які сиділи за парканом, на заводі "Зевс Кераміка", – наголосив заступник глави МВС.

За його словами, терористи могли влаштувати цю провокацію спеціально, знаючи, що Роккеллі і Миронов мають приїхати. І спочатку вони могли влаштувати стрілянину з автоматів, а потім уже з мінометів.

"Або їх могли мати за українських розвідників і стріляти ситуативно. Але як можна звинувачувати Віталія в тому, що в його діях був умисел, якщо він фізично не міг розпізнати журналістів. Через те, що вони ходили там із фотоапаратом? Тож там і бойовики могли ходити з чим завгодно", – сказав Геращенко.

Так само він розповів про унікальну експертизу, яку провели українські правоохоронці.

У суді транслювався відеозапис, на якому видно, що журналісти лежать у кущах і йде стрілянина. Судячи зі звуків пострілів, вони здійснювалися з близької відстані, а не з гори Карачун в 1,7 км від місця загибелі журналістів.

Щоб це з'ясувати, експерти привезли на місце трагедії спеціальні мікрофони, розставили на різних місцях. Зокрема, на місці, де, можливо, була стрілянина, відтворювали її на відстані 100, 200, 500, 1000 метрів і 1,7 км.

"На думку експертів, стрілянина велася з відстані 150 метрів. Це місце, де сиділи бойовики на заводі, це вони почали стріляти", – зазначив Геращенко.

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