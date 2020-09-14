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Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
8,6 т.
На сайті Пушиліна поставили логотип 'Правого сектору'

Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", на головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору".

При цьому в назві сайту прописали "Смерть окупантам".

"Дякуємо цим фахівцям-айтішникам за визнання ефективності нашої діяльності через розміщення там нашого логотипа", – зазначили в центрі.

Зараз терористи вже відновили роботу сайту Пушиліна.

Скрин сайту Пушиліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські хакери вирахували географічні координати військової бази терористів "ДНР".

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