Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна. Фото

Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Як повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", на головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору".
При цьому в назві сайту прописали "Смерть окупантам".
"Дякуємо цим фахівцям-айтішникам за визнання ефективності нашої діяльності через розміщення там нашого логотипа", – зазначили в центрі.
Зараз терористи вже відновили роботу сайту Пушиліна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські хакери вирахували географічні координати військової бази терористів "ДНР".
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