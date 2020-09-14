Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Пушиліна. Фото

Українські хакери зламали сайт ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляє інформаційний портал центру "Миротворець", на головній сайту поставили логотипи "Миротворця" і "Правого сектору".

При цьому в назві сайту прописали "Смерть окупантам".

"Дякуємо цим фахівцям-айтішникам за визнання ефективності нашої діяльності через розміщення там нашого логотипа", – зазначили в центрі.

Зараз терористи вже відновили роботу сайту Пушиліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські хакери вирахували географічні координати військової бази терористів "ДНР".

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