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9 січня • оновлено в 11:45
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Українські броньовики пройшли екстремальні випробування. Фото

1.3т
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У Житомирі на військовому полігоні десантно-штурмових військ зазнали українські бронеавтомобілі.

Як повідомляє "Урядовий кур'єр", тести проходили такі машини: "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" і Oncilla-M.

Відзначається, що бронеавто пройшли випробування по бездоріжжю в Кременчуці, де тестують КрАЗ. Також машини проїхали понад 500 км в Житомирі. Причому броньовики відчували в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів техніку на зручність випробували військовослужбовці-десантники.

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"Бійці в повній бойовій амуніції обробляли завдання посадки і висадки та умови транспортування особового складу новітніми зразками бронетехніки, щоб переконатися, наскільки вона придатна для цього", – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові машини перевірили на можливість захисту екіпажу, та на підтримку кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням. Дані польові випробування дозволять в перспективі відібрати кращі зразки бронетехніки і заздалегідь прибрати неполадки.

Випробування українських броньовиків

Випробування українських броньовиків

ukurier.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральним штабом ЗСУ проводились офіційні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків автомобільної і бронетанкової техніки.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Житомир
Тег
воєнна техніка
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