Українські броньовики пройшли екстремальні випробування. Фото

У Житомирі на військовому полігоні десантно-штурмових військ зазнали українські бронеавтомобілі.
Як повідомляє "Урядовий кур'єр", тести проходили такі машини: "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" і Oncilla-M.
Відзначається, що бронеавто пройшли випробування по бездоріжжю в Кременчуці, де тестують КрАЗ. Також машини проїхали понад 500 км в Житомирі. Причому броньовики відчували в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів техніку на зручність випробували військовослужбовці-десантники.
"Бійці в повній бойовій амуніції обробляли завдання посадки і висадки та умови транспортування особового складу новітніми зразками бронетехніки, щоб переконатися, наскільки вона придатна для цього", – йдеться в повідомленні.
Крім того, військові машини перевірили на можливість захисту екіпажу, та на підтримку кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням. Дані польові випробування дозволять в перспективі відібрати кращі зразки бронетехніки і заздалегідь прибрати неполадки.
Випробування українських броньовиків
ukurier.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генеральним штабом ЗСУ проводились офіційні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків автомобільної і бронетанкової техніки.
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