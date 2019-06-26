Українські бійці потужно розгромили російський "Зоопарк" на Донбасі: відео

Полк "Азов" на Донбасі, де йде війна за незалежність України, виявив і знищив російський комплекс артилерійської розвідки "Зоопарк-1".

Як повідомляє InformNapalm, якісні фото та відеосвідчення знищення сучасного озброєння армії РФ було отримано вперше (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"23 червня за спробу завдати вогневих уражень позиціям полку "Азов" із використанням ствольної артилерії калібру 122 мм і 152 мм засобами технічної розвідки "Азова" було визначено, що противник здійснює коригування з використанням комплексу", — розповів офіцер полку.

За його словами, це контрбатарейний сучасний радар — аналог американських AN/TPQ, який виробляється в Російській Федерації.

"Азов" знищив російський комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" знищив російський комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" знищив російський комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" знищив російський комплекс "Зоопарк-1"

"Азов" знищив російський комплекс "Зоопарк-1"

"Після виявлення "Зоопарку" нашими засобами було піднято в небо черговий розрахунок БПЛА, який підтвердив роботу "Зоопарку" з околиць населеного пункту Горлівка, після чого засобами "Азова" було завдано вогневих уражень по цьому комплексу", — додав він.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm провели аналіз відео, в ході пошуку по рельєфу місцевості вдалося з'ясувати координати фіксації та пошкодження комплексу "Зоопарк-1" — це точка 48.355161, 38.090358 біля околиць Горлівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території Донецької області сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) СБ-341В "Леєр-3".

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