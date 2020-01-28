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28 січня • оновлено в 20:08
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Українське судно заблокувало прохід по Дунаю: подробиці міжнародної НП

2.4т
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Українське судно сіло на мілину і заблокувало прохід річкою Дунай на півночі Болгарії.

Через інцидент 15 інших суден не змогли пройти і затримуються в районі міста Белене. Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований через недотримання обмеження глибини, пише Reuters.

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Терміни відновлення судноплавства по Дунаю в Болгарії не називають. Інформацію про те, які вантажі перевозили ці судна, не розголошували.

Дунай

Дунай

Вікіпедія

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 10 січня, в Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіткнувся з риболовецьким судном. Зіткнення сталося недалеко від берега Туреччини.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Болгарія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Если сникнет парус, Мы ударим веслами...Гребите рукожопые.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Москали специально меляку намыли за ночь.
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Livesey David
Livesey David
Свиньи - это сухопутные животные.
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