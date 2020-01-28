Українське судно заблокувало прохід по Дунаю: подробиці міжнародної НП

Українське судно сіло на мілину і заблокувало прохід річкою Дунай на півночі Болгарії.

Через інцидент 15 інших суден не змогли пройти і затримуються в районі міста Белене. Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований через недотримання обмеження глибини, пише Reuters.

Терміни відновлення судноплавства по Дунаю в Болгарії не називають. Інформацію про те, які вантажі перевозили ці судна, не розголошували.

Дунай Вікіпедія

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 10 січня, в Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіткнувся з риболовецьким судном. Зіткнення сталося недалеко від берега Туреччини.

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