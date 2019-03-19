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Українська журналістка після поїздки в Крим потрапила в "Миротворець"

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Українську журналістку Олесю Медведєву після відвідування окупованого Росією Криму внесли в базу даних сайту "Миротворець".

Про це вона повідомила в Facebook, відзначивши, що дізналася про внесення в "Чистилище" від користувачів соцмереж.

"Гідна компанія, зустрічайте вашу покірну слугу на сайті Миротворець. Думала, що не дочекаюся вже, але ж ні! Ось воно визнання! Гідне закінчення спецпроекту і поїздки в Крим. До речі, хоч би перевірили ще раз дані, а то як завжди обгадились, ну нічого, у них це норма, я звикла", – розповіла Медведєва.

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На "Миротворці" сказано, що журналістку внесли на сайт за "антиукраїнську пропаганду" і "маніпулювання суспільно-значущою інформацією".

Олеся Медведєва

Олеся Медведєва

Facebook

Олеся Медведєва в Криму

Олеся Медведєва в Криму

Facebook

Миротворець

Миротворець

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Олеся Медведєва приїхала на анексувати півострів і зняла три сюжету про зміни, що відбулися на півострові з моменту окупації Криму.

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Місце
Україна
Теги
Кримсайт Миротворець
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andrei andrei
andrei andrei
Полные дебилы.
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