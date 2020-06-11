Відмова від подачі води в анексований Крим може стати "відповіддю" України для Росії і можливістю для повернення півострова.

Таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив колишній український розвідник Петро Копка. Він зазначив, що вода з часом може стати більш важливим ресурсом, ніж нафта і газ.

"У цьому році вперше ми пережили безсніжну зиму. Вода поступово перетворюється (і ця тенденція буде продовжуватися надалі) в цінний ресурс. Невідомо, через п'ять-десять років що буде більш цінним: нафта і газ чи вода.

Зараз нам уже немає жодного сенсу просто так давати воду в Крим. Росіяни нам викручували руки газом і нафтою. Вода – наша "відповідь". За всіма нормативними актами: ви взяли територію – ви за неї відповідаєте. Будете утримувати Крим – води не буде. А без неї півострів перетворюється на пустелю", – сказав Копка.

Вода в Криму Колаж

Він вважає, що вода може стати предметом для переговорів на вищому рівні.

"Росіяни не йдуть до нас на уклін, розмов на цю тему не ведуть, демонструють зневагу, мовляв, самі викрутимось. А подача води в Крим – це предмет для розмови на вищому рівні, хоча б на рівні МЗС. Але вони вважають це нижче своєї гідності. І поки вони до нас не зверталися, нічого бігти попереду потяга", – наголосив колишній розвідник.

Він вважає, що ініціювати розмову повинна РФ. "Тобто це абсолютно інша постановка питання: у нас проблеми немає, у вас є – ось ви і звертайтеся офіційно. Ми не визнаємо Крим російською територією, але, якщо ви звернетеся, ми спробуємо її вирішити з урахуванням усіх нових факторів. Росія сподівається, що той же ООН змусить Україну подати воду до Криму. Друзі, це смішно", – сказав експерт.

Він також висловився про можливість загострення конфлікту через воду. На думку Копки, це малоймовірно.

"Українці будуть використовувати воду в інформаційному просторі, росіяни будуть брязкати зброєю. Але тільки брязкати, тому що зараз не той час. Це не 2014 рік. Провокації будуть, але чогось серйозного як наступ – ні. Нічим наступати. Якщо захоплювати територію, то далеко вглиб України. Не думаю, що Москва готова до такого", – сказав він.

Копка додав, що в керівництва Росії наразі є більш актуальні проблеми, зокрема, обнуління президентських термінів і "як провести і як потім вивести з бункера" Володимира Путіна.

Петро Копка Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин заявив: Україні слід бути готовою до того, що Російська Федерація може вдатися до військової ескалації, щоб забезпечити дніпровською водою анексований Крим.