Українська суддя поїхала в РФ представляти "ДНР": з'явилися фото

Суддя Кінологічної спілки України Наталія Янова вирушила на виставку в Росію як представниця "ДНР".

Як повідомила у Facebook журналістка Ольга Худецька, Янова також бере участь в українських змаганнях, але в цьому разі вона завжди виступає від України.

"Ось ти живеш у Донецьку й працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експертку. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", – розповіла журналістка.

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР" facebook.com/olga.khudetska

Як писав OBOZREVATEL, недавно в мережу злили розмову з главою СБУ Іваном Бакановим, який скаржився на роботу українських судів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!