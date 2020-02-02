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2 лютого • оновлено в 17:21
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/ Розслідування

Українська суддя поїхала в РФ представляти "ДНР": з'явилися фото

3.1т
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Суддя Кінологічної спілки України Наталія Янова вирушила на виставку в Росію як представниця "ДНР".

Як повідомила у Facebook журналістка Ольга Худецька, Янова також бере участь в українських змаганнях, але в цьому разі вона завжди виступає від України.

"Ось ти живеш у Донецьку й працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експертку. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", – розповіла журналістка.

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Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

Суддя Наталя Янова одночасно представляє Україну й терористів "ДНР"

facebook.com/olga.khudetska

Як писав OBOZREVATEL, недавно в мережу злили розмову з главою СБУ Іваном Бакановим, який скаржився на роботу українських судів.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Донецьк
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Петров Игорь
Петров Игорь
...новососская борзая.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Зачётная истерика журнашлюшки "разоблачительницы"....даже кинологи вас накуй посылают...
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Запретить въезд в Украину! Навсегда, пусть в ОРДЛО судит, свинья!
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