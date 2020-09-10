Українська поліція почала випробування електрошокерів для боротьби зі злочинцями. Відео

Національна поліція Україна почала тренування для освоєння спецзасобів електропровідного дії Taser (електрошокер).

Про це в Facebook повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він зазначив, що поліцейські отримали перші 200 електрошокерів.

"Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але не відміну від бойових чи травматичних пістолетів не завдає жертві тяжких, небезпечних для життя та здоров`я вогнепальних поранень", – повідомив Шевченко.

Також спікер опублікував відео, де розказано про дії Taser.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що спецназ Державної прикордонної служби України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна прикордонна служба України провела випробування українських пістолетів-кулеметів SMG-15, якими озброять прикордонників.