Українська ню-модель відсудила у поліції 270 тисяч гривень за моральну шкоду: подробиці

У Чернігові ню-модель відсудила у поліції 270 тисяч гривень морального збитку після звинувачень в поширенні порнографії.

Як передає УНІАН, рішення на користь жінки виніс Новозаводський районний суд Чернігова, проте вона наполягала на сумі в 500 тисяч.

Вимоги вона обґрунтувала тим, що "внаслідок незаконного притягнення її до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжних заходів, проведення обшуку в будинку і незаконного перебування під слідством і судом протягом 52-х місяців їй завдано моральної шкоди, який полягає в порушенні нормальних життєвих зв'язків, погіршенні відносин з оточуючими людьми".

Жінка, яка виховує трьох дітей, також поскаржилася на погіршення сімейних відносин і родинних зв'язків.

Так, в 2014 році її звинуватили в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів – такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Модель виграла суд у поліції

Зазначається, що бувши зареєстрованою "моделлю" на одному з порносайтів, за допомогою комп’ютерної техніки жінка приймала замовлення на відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю від клієнтів, які користувалися послугами цього сайту в режимі реального часу, створювала і розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю участю, отримуючи за це грошову винагороду у вигляді безготівкових переказів.

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У 2015 році жінку було засуджено до 3 років ув'язнення з іспитовим терміном 1 рік, але згодом справу направили на новий розгляд і місцеву жительку було виправдано.

Новозаводський районний суд визнав, що демонстрацію в режимі реального часу сцен сексуального характеру із застосуванням телекомунікаційних засобів не можна вважати виготовленням порнографічної відеопродукції, а її передачу через канали зв’язку ( в т. ч. через Інтернет) "не можна вважати розповсюдженням порнографії".

Прямих і достатніх доказів вини жінки не було надано. В апеляційному суді колегія суддів залишила виправдальний вирок без змін. Тому жінка вирішила отримати компенсацію моральної шкоди через суд.

Суд задовольнив її позов частково і вирішив стягнути з Державної казначейської служби України (коштом Державного бюджету) на користь жінки 270 тис. грн на відшкодування моральної шкоди, а також 3,75 тис. грн на відшкодування матеріальної шкоди.

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі місцева мешканка відсудила у власників готелю 30 тис. грн моральної компенсації за систематичне "цькування".

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