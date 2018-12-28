Українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі — Генштаб

Об'єднані сили посилили контроль над рядом населених пунктів на Донбасі, серед яких Південне і Олександрівка.

При цьому воїни діяли в рамках Мінських угод. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Українська армія чітко дотримується Мінських угод. Ми виконуємо завдання у рамках Мінських домовленостей: вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Йдеться про посилення контролю над кількома населеними пунктами в Операції об'єднаних сил", — сказав Муженко.

Віктор Муженко 24tv.ua

Нагадаємо, радник президента Юрій Бірюков заявив, що збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні з російськими найманцями на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що українські військовослужбовці успішно зайняли позиції і організували надійну оборону на стику населених пунктів Зайцеве і Гладосове у Донецькій області.