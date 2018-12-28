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Українська армія взяла під жорсткий контроль ''сіру зону'' на Донбасі — Генштаб

6.9тЧитати матеріал російською

Об'єднані сили посилили контроль над рядом населених пунктів на Донбасі, серед яких Південне і Олександрівка.

При цьому воїни діяли в рамках Мінських угод. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Українська армія чітко дотримується Мінських угод. Ми виконуємо завдання у рамках Мінських домовленостей: вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Йдеться про посилення контролю над кількома населеними пунктами в Операції об'єднаних сил", — сказав Муженко.

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Віктор Муженко

Віктор Муженко

24tv.ua

Нагадаємо, радник президента Юрій Бірюков заявив, що збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні з російськими найманцями на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що українські військовослужбовці успішно зайняли позиції і організували надійну оборону на стику населених пунктів Зайцеве і Гладосове у Донецькій області.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Bio Sphera
Bio Sphera
...Украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону''... Брехня для дебилов. Чтобы взять под контроль "серую зону" нужно оказаться в окопах противника.
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Донецк, 27 декабря. Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли практически всю «серую зону» в Донбассе. «От того состояния, в котором мы начали в мае месяце 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая серая зона сейчас освобождена и взята под контроль», — утверждает он. Федеральное агентство новостей связалось с командиром 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики, позиции которого находятся в районе села Озеряновка под Горловкой. Сергей, позывной «Длинный», уверенно заявил, что слова Бирюкова не соответствуют действительности. «Вранье! Полное вранье! Ничего они не взяли, — заявил он. — Они пытались периодически выдвинуться, ведут беспокоящий огонь. Прострелы делают… Но никто никуда не сдвинулся — серые зоны как были под нашим контролем, так и остаются. Есть отдельные участки, такие как Гладосово. А на остальных участках все наши войска как стояли, так и стоят». «Никто даже на пядь не сдвинулся!» — подытожил он.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Во гонит организатор котлов, серая зона предусматривалась Минскими соглашениями в качестве буферной при разведении сторон. Таким образом этот "полководец" признается в их нарушении.
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