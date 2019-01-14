Українська армія отримає високоточну зброю майбутнього: що відомо

У 2019 році Україна почне серійне виробництво РСЗВ (реактивної системи залпового вогню) "Вільха", що стала глибокою модернізацією "Смерча" періоду СРСР. Даний вид озброєння стане тією самою "зброєю майбутнього", про яку повідомляли в Міноборони.

Даний ракетний комплекс оснащений системою самонаведення і вражає ціль на відстані в 120 км, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає "Сегодня".

На сьогодні "Вільха" це один із зразків високоточної зброї, яка була розроблена в Україні в досить короткі терміни. Високоточним зброю називається, якщо воно здатне вражати цілі з гарантованою точністю вище 50%.

При цьому військовий експерт зазначив, що фактично показники у високоточної зброї набагато вище, тому що вони забезпечують поразку мети з коефіцієнтом 0,8-0,9. При цьому в Україні вже розробляються різні зразки озброєння, яке може претендувати на назву високоточного.

"Вільха" – перший зразок, який пройшов шлях від розробки до початку серійного виробництва, і я думаю, що вже в цьому році ми отримаємо певну кількість модернізованих систем "Смерч" з можливостями, які забезпечує нова розробка", – розповів експерт.

Згурець повідомив, що на відміну від радянського "Смерча", українська "Вільха" отримає автоматизовані системи управління і нові високоточні снаряди, які виготовили інженери КБ "Луч".

"На відміну від радянської РСЗВ, яка покривала одним залпом території в кілька футбольних полів, тепер кожна ракета має свою мету, і на дальності 70 км вона може знищувати цілі не по площі, як старий "Смерч", а точковим попаданням. Друге ключова відмінність – в автоматизованій системі, яка дозволяє призначити кожній ракеті свою мету. Це частина роботи, яку зробило КБ "Луч", – додав він.

Зараз серійне виробництво використовує потенціал Павлоградського хімзаводу, який виготовляє нове сумішне паливо, і потужності КБ "Луч", які пов'язані з виготовленням ключових елементів цього виробу.

РСЗВ "Вільха" Скріншот

Згурець акцентував, що також "Вільха" отримає високоточну реактивну систему залпового вогню.

"Була створена абсолютно нова система управління, коли в передній частині ракети по паску розташовані 92 маленьких двигуна, які коректували політ ракети. Були включені в роботу підприємства, які забезпечували наведення ракети по інерційній системі, наприклад, підприємство "Оризон-Навігація" (м Сміла). Маючи радянську платформу, ми на неї поставили абсолютно нові ракети, нові системи автоматизації, системи підготовки ракет до пуску; за великим рахунком, ми створили серце нового зразка озброєння, і тут лідируючу роль займає КБ "Луч", – повідомив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Україна в 2019 році продовжить переозброєння армії за стандартами НАТО.

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