Українку вислали з ЄС через чоловіка-поляка: що відомо

Президент фонду "Відкритий діалог" українка Людмила Козловська була вислана з Євросоюзу, після того як польська влада внесла її до Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Як пише Onet, її чоловік, відомий польський громадський діяч Бартощ Крамек, вважає, що польський уряд таким чином помстилися йому за критику на його адресу.

Козловська прилетіла в Брюссель 12 серпня, де в аеропорту їй повідомили, що польське МВС внесло її в SIS з "найвищим" попередженням. Тепер вона не зможе потрапити на територію Європейського Союзу та інших держав Шенгенської зони.

Козловська і Крамек

"Я вийшла з літака однією з перших людей. Я дала паспорт поліцейському, а він, коли перевірив його в системі, запитав, який я вчинила злочин. Я сказала, що ніякого, а він: "Чому Польща вас розшукує?". Я зрозуміла, про що йде мова. Сказала, що я дружина громадського активіста, і чекала, що в кінці кінців мене депортують за його діяльність", - розповіла вона.

Українка провела ніч в аеропорту, в кімнаті для затриманих, а на наступний день її депортували до Києва першим рейсом.

Бартош Крамек, голова ради фонду "Відкритого діалогу", активіст, що бореться за громадянські права. Він відомий своїми акціями протесту і критикою чинної польської влади.

Зокрема, в липні 2017 року його опублікував на своїй сторінці в Facebook маніфест "Ми зможемо: скинемо уряд!", Закликавши до громадянської непокори уряду партії влади "Право і справедливість". З тих пір фонд знаходиться в стані конфлікту з урядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі українець вчинив самогубство в лікарні.