Росіяни, які воювали на Донбасі проти України й за це, чи з інших причин, потрапили до бази сайту "Миротворець", раптово почали звертатися до нього українською мовою.

Там зауважили, що так сайт вийшов на новий рівень у "спілкуванні з московитами". Про це повідомляє інформаційний портал Myrotvorets.News.

"Клієнти "Чистилища", завдяки проведеній з ними тонкій і копіткій виховній роботі, піднялися на декілька рівнів у спілкуванні із працівниками нашого Центру. Ось такі тепер чудові листи ми отримуємо від своїх вдячних пацієнтів!" – йдеться на сайті.

Росіяни з "Миротворця" раптово заговорили українською

Зазначається, що задля виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Центр "Миротворець" поставив руба питання захисту прав і свобод української мови. Росіяни ж зі свого боку вирішили дотримуватися цієї вимоги.

Зокрема один із них – терорист Віталій Сємьонов – звернувся до адміністрації порталу з проханням виправити правильність написання його прізвища відповідно до норм чинного українського правопису. Також забажав, щоб у базі замінили його фотографію, яка, наголосив він, виглядає недостатньо "терористичною".

Терорист Віталій Сємьонов myrotvorets.news

"Кожен задрипаний московит перед тим, як відправити нам своє благання/моління/прохання, шукає перекладача з московитської на українську, складає слова солов'їною у правильні конструкції (ну, як може, не будемо вже надто прискіпливими для першого разу), вивіряє, чи бодай ніяк не образив, чи часом немає у тексті присмаку зверхності, і лише тоді тисне "відправити", – наголошують у повідомленні.

Повідомлення клієнта "Чистилища" myrotvorets.news

Автори пожартували, що надалі їхнє "спілкування з московитами" полягатиме в обов'язковому наданні тим, хто потрапив до "Чистилища", копій сертифікатів про складання іспитів із української мови.

"Немає сертифікату – листи і скарги не розглядатимуться. Так, за декілька років, може, українізуємо Московію", – зіронізували у "Миротворці".

Терорист Сємьонов у базі "Миротворця" myrotvorets.news

Як повідомляв OBOZREVATEL. сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів російського телеканалу "Звезда" у свою базу після їхнього візиту до Києва. Реакція на скандал з'явилася у Twitter проєкту. У ній зазначається, що "Миротворець" перевіряв весь фактаж щодо інциденту.

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