У Росії раптово заговорили про повернення Україні 5 політв'язнів

Незаконно засуджених у Росії Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка можуть видати Україні.

Про це повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело, нагадавши, що їх перевели з виправних колоній до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.

За його словами, нині "обговорюється формат цієї процедури".

"Лефортово" Укрінформ

Обмін політв’язнів між РФ і Україною допустив і директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. І моряків теж. Хоч це і не питання "нормандського формату", а передусім двосторонніх відносин Росії і України, як і вся ця азово-керченська історія", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії з колонії загадково зникли декілька українських політв'язнів.

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