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15 листопада • оновлено в 19:11
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"України тут більше не буде!" У "ДНР" відзначилися скандальною заявою

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Так званий "заступник міністра інформації ДНР" Даниїл Бессонов заявив, що України нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Скандальний випад одіозного терориста опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну, не буде Донбас ніколи Україною. Це вже очевидно. Донбас йде в Росію. Про це відкрито говорять вже наші "політики", Денис Пушилін, інші "чиновники республіканські". У нас із 2014 року рубль – валюта, у нас російський прапор в центрі міста висить. І завжди буде висіти! Тому України більше тут не буде", – самовпевнено висловився окупант.

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Терорист Даниїл Бессонов

Терорист Даниїл Бессонов

Скріншот відео

На його нахабний вислів надійшла негайна реакція від українських патріотів. Так, офіцер ЗСУ Штефан зазначив, що насправді Бессонов – не більше, ніж балакуча голова, яка озвучує пропагандистські тези господарів з Кремля.

"Не буде Донбас ніколи Україною, він йде у Росію. У нас рубль з 2014 року ходить, прапори російські висять. Так говорить Пушилін"... Ні, так говорять куратори з Москви своїм маріонеткам і рупорам, як Баклан", – затролив посіпаку російських загарбників захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Бессонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом. Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського.

  • Нагадаємо, Бессонов вже неодноразово ганьбився безглуздими фейками про ЗСУ і "подвиги" терористів "ДНР". Так, 11 серпня він повідомив, що "ДНР" нібито прорвала оборону ЗСУ на Донбасі та майже дійшла до Києва, чим викликав глузування в мережі.

  • Також він брехав про те, що нібито став свідком масових вбивств жителів Донбасу воїнами ЗСУ. Для більшої страхітливості розповіді він навіть придумав історію про труп зв'язаної вагітної жінки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Мир Миру
Мир Миру
А що влада може зробити на території, де ігноруються її закони? Але бажаючим виїхати з "мертвої зони" Україна має надавати підйомні.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина сдетает так, как скажет запад.
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Кастрюлеголовые не догоняют, что в ту клоаку, которую они за пять лет сотворили со своей страной и из которой народ валит, как из африканских "демократий", нормальные люди даже с доплатой не согласятся вернуться. Дальше будет только хуже, а на вопли педриотов всем давно плевать.
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