"України тут більше не буде!" У "ДНР" відзначилися скандальною заявою

Так званий "заступник міністра інформації ДНР" Даниїл Бессонов заявив, що України нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Скандальний випад одіозного терориста опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну, не буде Донбас ніколи Україною. Це вже очевидно. Донбас йде в Росію. Про це відкрито говорять вже наші "політики", Денис Пушилін, інші "чиновники республіканські". У нас із 2014 року рубль – валюта, у нас російський прапор в центрі міста висить. І завжди буде висіти! Тому України більше тут не буде", – самовпевнено висловився окупант.

Терорист Даниїл Бессонов Скріншот відео

На його нахабний вислів надійшла негайна реакція від українських патріотів. Так, офіцер ЗСУ Штефан зазначив, що насправді Бессонов – не більше, ніж балакуча голова, яка озвучує пропагандистські тези господарів з Кремля.

"Не буде Донбас ніколи Україною, він йде у Росію. У нас рубль з 2014 року ходить, прапори російські висять. Так говорить Пушилін"... Ні, так говорять куратори з Москви своїм маріонеткам і рупорам, як Баклан", – затролив посіпаку російських загарбників захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Бессонов нахабно заявив, що Київ нібито завжди був і буде російським містом. Крім того, він висловив упевненість в тому, що всі українці нібито виступають проти всього українського.

Нагадаємо, Бессонов вже неодноразово ганьбився безглуздими фейками про ЗСУ і "подвиги" терористів "ДНР". Так, 11 серпня він повідомив, що "ДНР" нібито прорвала оборону ЗСУ на Донбасі та майже дійшла до Києва, чим викликав глузування в мережі.

Також він брехав про те, що нібито став свідком масових вбивств жителів Донбасу воїнами ЗСУ. Для більшої страхітливості розповіді він навіть придумав історію про труп зв'язаної вагітної жінки.

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