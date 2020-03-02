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2 березня • оновлено в 06:39
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/ Розслідування

Україні повернули за обміном пособників "ДНР", які знущалися над ув'язненими

3.6т
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Журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону терористів "Л/ДНР", заявив, що Україна повернула в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року людей, які знущалися над українськими в'язнями в донецькій в'язниці "Ізоляція".

Крім того, вони нібито підтримували "ДНР". Про це Асєєв розповів на своїй сторінці в Facebook, прокоментувавши відповідний сюжет ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Про Євгена Бражникова і Олексія Кускова (обидва били мене особисто і ламали всю нашу камеру восени 17-го; Женею Ставцевим – він все ще в полоні – фактично вимили підлогу, протягнувши по всьому коридору) я також говорив президенту. Він тут же зв'язався з СБУ, де йому голосно відрапортували "Бражниковим займаємося" – і на цьому все. Ні допитів, ні офіційної відповіді на мій запит щодо заяви на цих двох персонажів, яку я зареєстрував в СБУ ще 20 січня", – поділився Асєєв.

Асєєв розповів, що Києву за обміном повернули "катів" українських в'язнів

Асєєв розповів, що Києву за обміном повернули "катів" українських в'язнів

Бражников знущався на ув'язненими у в'язниці "ДНР"

Бражников знущався на ув'язненими у в'язниці "ДНР"

Скріншот із відео

При цьому стало відомо, що Бражникова намагалися побити інші звільнені прямо під час обміну, але його врятували військові і під конвоєм СБУ доставили до Києва.

Кусков ж, за словами Асєєва, вже більше двох років перебуває на волі, його обміняли ще в грудні 2017 року.

"У Феофанії (мабуть, прийшов провідати свого друга Бражникова) зустрів мене на першому поверсі, ляснув по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?" – Пам'ятаю, Олексію, я нічого не забуду", – написав із гіркотою журналіст.

Кусков бив українців у в'язниці "ДНР"

Кусков бив українців у в'язниці "ДНР"

dnl.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асєєв зізнався, що в "ДНР" були ув'язнені, які співпрацювали з адміністрацією, виконували її накази, зокрема, про побиття інших бранців, щоб самим уникнути тортур.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Особа
Станіслав Асєєв
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Коментарі
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Обоз нащо ви мені вмикаєте язик,в мене мова,чому я повина переналаштовувати кожен раз коли відкриваю сайт. Готуєтесь до інтеграції в московію?
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злой укр
злой укр
Пивоварова Лариса, шо,член во рту на мУве мычать не мешает?!
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