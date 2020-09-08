Жданов пояснив, чому Україна не може стріляти на Донбасі

Україна не може відновити бойові дії на Донбасі через рішення про всеосяжне припинення вогню.

Натомість російська сторона може розпочати активні бойові дії будь-коли і будь-якої потужності. Таку думку в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, рішення, що було ухвалено Україною, являє собою "великий політичний крок, який не має зворотньої дії". Разом з тим немає чіткого визначення сторони противника, з якою укладено договір про припинення вогню.

"Тієї сторони на сьогодні не існує. Хто така "та сторона" – ніхто не знає", – зауважив Жданов. В цьому контексті він нагадав, що РФ не раз заявляла, що не вважає себе стороною конфлікту, а також наголошувала на тому, що не може гарантувати виконання домовленостей "тією стороною".

Таким чином, "у зриві режиму тиші нас будуть звинувачувати, а їх не будуть", – наголосив експерт. На його думку, в цій ситуації російська сторона може відновити активні бойові дії на Донбасі будь-коли.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Ждановим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин заявив, що президент Росії Володимир Путін поклав край перемир'ю на Донбасі і "продавлюватиме" Україну.