Головна Новини
11 листопада • оновлено в 01:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"України не було!" Соловйов влаштував нахабний демарш у прямому ефірі

465 Читати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув імперськими фейками про те, що Україна нібито ніколи не мала державності й завжди була частиною Російської імперії.

Українофобський шабаш він влаштував в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли і скільки вони була незалежною країною? Тисячоліття? І де ви були незалежною країною тисячоліття? У складі кого? Як вона називалася?" – почав зухвало вигукувати Соловйов.

Новини
"Київ — це десь в Росії": Соловйов відзначився скандальною витівкою на росТБ

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Коли йому відповіли, що саме на території сучасної України утворилася одна з найсильніших країн середньовіччя, Київська Русь, він знову вибухнув їдкими образами.

"Київ яке місто? Київ – мати міст чиїх? Руських! Тому розслабтеся – України не було! Тому що Київ не батько міст українських, а мати міст руських!" – огризнувся з усмішкою скандальний Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов казав, що сама назва Росії нібито підтверджує, що вона є спадкоємицею Київської Русі. Вона, за його словами, походить від особливої вимови слова "Русь" у Константинополі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки