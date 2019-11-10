"України не було!" Соловйов влаштував нахабний демарш у прямому ефірі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув імперськими фейками про те, що Україна нібито ніколи не мала державності й завжди була частиною Російської імперії.

Українофобський шабаш він влаштував в ефірі своєї передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли і скільки вони була незалежною країною? Тисячоліття? І де ви були незалежною країною тисячоліття? У складі кого? Як вона називалася?" – почав зухвало вигукувати Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Коли йому відповіли, що саме на території сучасної України утворилася одна з найсильніших країн середньовіччя, Київська Русь, він знову вибухнув їдкими образами.

"Київ яке місто? Київ – мати міст чиїх? Руських! Тому розслабтеся – України не було! Тому що Київ не батько міст українських, а мати міст руських!" – огризнувся з усмішкою скандальний Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов казав, що сама назва Росії нібито підтверджує, що вона є спадкоємицею Київської Русі. Вона, за його словами, походить від особливої вимови слова "Русь" у Константинополі.

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