Україні доведеться брати Донбас штурмом: в США заговорили про масштабний наступ

Україні доведеться провести масштабну військову операцію зі звільнення Донбасу, щоб покінчити із "Л/ДНР" остаточно.

Таку думку висловив президент фонду Jamestown Foundation Глен Ховард, передає "Апостроф". Він додав, що подібний сценарій обговорювався у ЄС.

"Меркель хоче, щоб Путін продовжував експортувати газ через Україну в обмін на завершення Німеччиною будівництва газопроводу NS-2. Меркель домагається, щоб ситуація змінилася на Донбасі. Але врятувати Донбас можуть тільки українці - українські військові. Отримати Донбас назад можна лише одним способом - забравши його назад за допомогою наступу", - повідомив він.

Ховард попередив, що Україні не можна впускати контроль над Азовським морем, оскільки противник з Донбасу зможе в будь-який час "потрапити в будь-яку частину тилу".

"Українські військові повинні розуміти: якщо Росія матиме морську перевагу в Азовському морі, їм буде набагато легше провести військову операцію в будь-якій частині азовського узбережжя. Вони можуть відправити спецназ в будь-яку точку, і їхнє завдання набагато легше здійснити з повним контролем Азовського моря", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли подробиці про план з повернення Донбасу.