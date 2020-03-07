Українець загинув у страшній ДТП у Польщі

У Польщі в п'ятницю, 6 березня, в ДТП на трасі Хелм-Білопілля загинув українець.

Як повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, аварія трапилася близько 16:00 неподалік від польсько-українського кордону.

Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на українських номерах із чотирма пасажирами зіткнувся з польським автобусом, який стояв на зупинці. Попередньо, водій "бусика" порушив правила дорожнього руху.

Українці потрапили в ДТП у Польщі. Один загиблий poglyad.tv

"У результаті сильного удару мікроавтобус перекинувся, викликавши смерть одного пасажира – громадянина України. Інші пасажири в результаті інциденту не постраждали", – повідомив Погорєльцев.

Водія мікроавтобуса затримала польська поліція, розпочато розслідування. Родичі загиблого українця вже прибули до Польщі.

Генеральне консульство України в Любліні підтримує контакти з місцевими правоохоронними органами, а також надає необхідне сприяння і допомогу родичам загиблого, зокрема, в оперативній організації репатріації тіла в Україну.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Любліні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Катовіце (Польща) п'яний українець на машині протаранив вісім припаркованих автомобілів. У крові чоловіка знайшли 2 проміле алкоголю.

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