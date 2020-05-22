Українець Сінченко втік із полону "ДНР": мати розповіла про тортури і погрози

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко зміг здійснити втечу з підвалу терористів "ДНР", де його піддавали тортурам.

Про це в коментарі "Укрінформу" телефоном повідомила його мати Тетяна Гулевська. Підкреслюється, що вона веде боротьбу за звільнення сина, затриманого "спецслужбами" російських найманців на Донбасі ще в жовтні 2019-го.

"По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях "МВД". Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду", – сказала жінка.

Вона зауважила, що на фотографії, яку демонструють телеканали так званої окупаційної влади Донбасу, на обличчі 25-річного Григорія видно сліди опіків. Тетяна Гулевська вважає, що сина в "ДНР" знову піддавали тортурам.

"Представники спецслужб були вдома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим", – зізналася вона.

Григорій Сінченко ukrinform.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні ЗМІ опублікували список десятків українців, які перебувають в полоні у бойовиків на Донбасі. Серед них було й ім’я Григорія Сінченка.