Головна Новини
7 березня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Павло Верещагін
Павло Верещагін
Таможня дає добро Всі статті автора

Украинец пытался вывезти в Россию старинные иконы

1.2т
Читати матеріал російською

Недавно отличились сотрудники подразделения по борьбе с коррупцией в таможенных органах и контрабандой отдела К СБУ Полтавской области, которые ликвидировали очередной канал контрабанды культурных ценностей.

Так, по предварительной информации сотрудников спецподразделения, 05.03.2020 года в пределах расположения пункта пропуска с РФ "Юнаковка" Сумской области, во время осмотра личных вещей гражданина Украины было изъяты предметы религиозного культа, которые, по предварительной оценке эксперта, представляют культурную ценность, а именно коллекцию предметов старины 19 века из двух икон святой Богородицы и Господа Вседержителя, обрядового металлического креста и церковной Библии на старославянском языке.

Контрабанда культурных ценностей.

Контрабанда культурных ценностей.

Задержанный гражданин Украины пытался, с сокрытием от таможенного контроля, переместить указанные ценности через государственную границу Украины.

На сегодняшний день проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по классификации ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 УК Украины, изъятые предметы направлены для проведения экспертизы.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "контрабанда" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Теми
контрабанда Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Павел Верещагин - знаменитый герой СОВЕТСКОГО кино, российский офицер допомогавший красноармейцу. ОБОЗ на Мыловарец!?)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Великий Кормчий, курнул нестиранную портянку?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги