Українець п'ять років був рабом "барона" в Росії: бранець розповів про знущання і побої

Українець із Дніпропетровщини Сергій Кравченко провів у трудовому рабстві у "циганського барона" в Псковській області п'ять років. Він розповів журналістам, як жив у полоні і як утік.

Історію українського бранця описало видання Север.Реалии. Кравченко їздив з України на заробітки в Росію з початку 2000-х років, коли на його батьківщині закрили колгоспи.

За освітою він тракторист-машиніст, але в Росії встиг побути і будівельником, і забійником худоби, і прибиральником.

"Бігав і зрозумів, що втомився, думаю, щоб у Москву не їхати, треба ближче щось шукати – в маленьких містечках, таких як у Псковській області. І в 2015-му поїхав у ці краї. Спочатку в одного тут різав овець, він мене кинув", – розповів Кравченко.

Після цього він познайомився в селі Опочки з 50-річним Артуром Козловським, якого місцеві називають "циганським бароном", тому що впевнені, що він "найбагатший із циган в окрузі".

"Барон" привів його до свого дому і попросив документи, щоб переписати паспортні дані.

"Не виніс він мені їх. Я весь час хотів піти, а він мені погрожував: "Я тебе в міліцію здам, у тебе віза прострочена". Спочатку обіцяв платити 10 тисяч рублів на місяць, годувати і житло. Але давав іноді тільки 50 рублів на сигарети і їжу погану – суп кислий. Я нагадував про гроші, а він: ти тут їси, живеш тут, і все", – поскаржився українець.

За 50 рублів Кравченко прибирав у дворі, відповідав за худобу, святкові шашлики і працював швейцаром. Також він заявив, що його били.

"Били, коли щось не до вподоби, багато. Били барон і синок, а Рузанна (дочка господаря будинку) знімала це все на камеру. Не можу сказати, чому вона так робила. Один раз барон два шуруповерти на мені перебив на дві частини! І в ліс мене вивозили, бити, щоб ніхто крику не чув. І вдома не відставали – били. Приходив потім у магазин, а в мене обличчя розпухле, щелепа винесена. Продавці побачили й охреніли. Вони мені допомагали, але нікуди не заявляли, тому що бояться. Хто поруч біля "циганського барона" живе, всі бояться. Краще вам не потрапляти до нього туди", – розповів бранець.

"Циганський барон" Артур Козловський утримував українця проти його волі п'ять років (Альтернатива)

Він зізнався, що міг вийти в місто, але втекти з Опочків боявся.

"Я один раз сам намагався звідти піти, але невдало. Їх родичі знайшли мене і повернули. І я отримав потім – мене держаком били, блін! По ногах так набили, що ліва нога, коли стою рівно, вона аж трясеться досі, напевно, нерв він мені зачепив", – припустив чоловік.

За його словами, в поліцію він не звертався, оскільки правоохоронці добре були знайомі з "бароном" і часто разом із ним розважалися. До того ж у Кравченка не було документів.

Втекти бранцю допомогли активісти громадського руху "Альтернатива", яким про чоловіка розповіли жителі сусіднього району. В один із вечорів Кравченко зробив вигляд, що йде в магазин, але, переконавшись, що стеження немає, звернув на іншу вулицю – там на нього чекала машина. Його перевезли в сусідній регіон і розмістили в притулок "Альтернативи".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії. Загальна кількість постраждалих з 2017 року – приблизно 49 тисяч, із 1991 року – близько 260 тисяч.