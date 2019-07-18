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Українець помер під час затримання поліцією: з'явилося відео

16.9т Читати матеріал російською

Патрульна поліція Кропивницького оприлюднила відео затримання 51-річного Олександра Собченка, під час якого він із невідомих причин помер.

Родичі чоловіка заявили про сильні побої, в результаті яких і настала смерть, проте поліцейські спростували всі звинувачення і показали кадри з бодікамер. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як чоловіка зупинили за несправний підфарник. Водій спочатку намагався піти і відмовлявся виконувати вимоги поліції.

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У Кропивницькому чоловік помер після сутички з поліцією

У Кропивницькому чоловік помер після сутички з поліцією

Скріншот з відео

Патрульні намагалися його примусити, зав'язалася бійка, під час якої патрульні застосували кийки і газ. Як тільки вони повалили Собченка на землю, він помер. Відзначається, що причину смерті експерти поки не встановили, а родичам видали довідку, що дослідження тривають.

При цьому правоохоронці запевнили, що розтин довів відсутність зв'язку між діями патрульних і смертю чоловіка.

"Я перед проведенням брифінгу зв'язувався з судово-медичним експертом. З'ясовується питання про наявність алкоголю в крові. Тілесних ушкоджень при дослідженні не виявлено на тілі. А також порушено два кримінальні провадження: щодо дій працівників поліції і дій відносно співробітників поліції", – розповів начальник ГУ Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олександра Комарницького, який був жорстоко побитий поліцейськими.

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Місце
Україна Кропивницький
Тег
кропивницький
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КОНЧЕНЫЕ УБИЙЦЫ!!! СУДИТЬ ТРИБУНАЛОМ И АВАКОВА В ОТСТАВКУ СРОЧНО!!! ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ!!!
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik, ДУМАЮ ТЫ ПРАВ, Братишка.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Владимирович, дійсно, обнагліли холопи, страх загубили. Особливо 5-річний хлопчик, а ще жителі Врадієвки, студенти на Майдані, а ще ті 11%, що вимагають зброї. Скоро бідним авакянським поліцаям не буде на кому потренуватися у вправах з "гумою" і постріляти досхочу.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Иногда надо быть с Полицией вежливым. Не быковать,как быкует Куницкий,тот который 1.50 роста.
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