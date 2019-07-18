Українець помер під час затримання поліцією: з'явилося відео

Патрульна поліція Кропивницького оприлюднила відео затримання 51-річного Олександра Собченка, під час якого він із невідомих причин помер.

Родичі чоловіка заявили про сильні побої, в результаті яких і настала смерть, проте поліцейські спростували всі звинувачення і показали кадри з бодікамер. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як чоловіка зупинили за несправний підфарник. Водій спочатку намагався піти і відмовлявся виконувати вимоги поліції.

У Кропивницькому чоловік помер після сутички з поліцією Скріншот з відео

Патрульні намагалися його примусити, зав'язалася бійка, під час якої патрульні застосували кийки і газ. Як тільки вони повалили Собченка на землю, він помер. Відзначається, що причину смерті експерти поки не встановили, а родичам видали довідку, що дослідження тривають.

При цьому правоохоронці запевнили, що розтин довів відсутність зв'язку між діями патрульних і смертю чоловіка.

"Я перед проведенням брифінгу зв'язувався з судово-медичним експертом. З'ясовується питання про наявність алкоголю в крові. Тілесних ушкоджень при дослідженні не виявлено на тілі. А також порушено два кримінальні провадження: щодо дій працівників поліції і дій відносно співробітників поліції", – розповів начальник ГУ Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Олександра Комарницького, який був жорстоко побитий поліцейськими.

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