"Можна померти на місці": звільнений із полону українець розказав про тортури ФСБ

Звільнений із полону російських окупантів українець розповів про тортури, які застосовували до нього співробітники Федеральної служби безпеки Росії.

Відверту історію опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Мене спочатку побили при затриманні – приїхав сам "міністр МВС". Били ногами, серйозно пошкодили кадик, руки, ребра, струс. Потім передали в ФСБ – вони не соромляться про себе говорити. Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" – це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, до мошонки, до вух під'єднують дріт і пускають струм. Тільки не як у кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б'ють струмом, поки не відключишся", – розповів колишній в'язень.

Українець налякав розповіддю про тортури ФСБ у полоні

За його словами, полонених обливали водою на морозі і знову застосовували електричний струм.

"Звичайно, так можна померти на місці, біль не переноситься, здавалося, ти не витримаєш. ФСБшники за тобою стежать, у них усе розраховано. І щоб ти не помер від розриву серця, лікар дбайливо перевіряє і тобі дають "коктейль" – це вода з корвалолом і нашатирний спирт. Випив, нюхнув, прийшов до тями – і знову струм. Сенс у тому, що ти повинен перестати собою володіти і взагалі розуміти, що з тобою відбувається", – вразив він подробицями.

Українець розповів, що у його справі ФСБ "пристебнули" ще 14 місцевих жителів, зокрема жінок, які потрапили на підвал і з незрозумілих причин "зізналися".

"Яке було таке перенести безневинним людям, особливо жінкам, вони пройшли "конвеєр" і зізналися в тому, чого не знали. Страшно чути звуки в'язниці, вони пройшли через пекло", – додав чоловік.

"Якщо чесно, мені дуже допомагала триматися думка, що якщо залишуся живим, зможу коли-небудь туди повернутися. Я зараз буду лікуватися. Мене не зламали. Я всіх запам'ятав", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий Василь Жемелінський, якого вдалося повернути з полону "Л/ДНР", розповів про пережиті тортури.

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