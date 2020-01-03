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4 січня • оновлено в 00:26
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"Можна померти на місці": звільнений із полону українець розказав про тортури ФСБ

1.7т
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Звільнений із полону російських окупантів українець розповів про тортури, які застосовували до нього співробітники Федеральної служби безпеки Росії.

Відверту історію опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Мене спочатку побили при затриманні – приїхав сам "міністр МВС". Били ногами, серйозно пошкодили кадик, руки, ребра, струс. Потім передали в ФСБ вони не соромляться про себе говорити. Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, до мошонки, до вух під'єднують дріт і пускають струм. Тільки не як у кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б'ють струмом, поки не відключишся", – розповів колишній в'язень.

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Українець налякав розповіддю про тортури ФСБ у полоні

Українець налякав розповіддю про тортури ФСБ у полоні

За його словами, полонених обливали водою на морозі і знову застосовували електричний струм.

"Звичайно, так можна померти на місці, біль не переноситься, здавалося, ти не витримаєш. ФСБшники за тобою стежать, у них усе розраховано. І щоб ти не помер від розриву серця, лікар дбайливо перевіряє і тобі дають "коктейль"це вода з корвалолом і нашатирний спирт. Випив, нюхнув, прийшов до тямиі знову струм. Сенс у тому, що ти повинен перестати собою володіти і взагалі розуміти, що з тобою відбувається", – вразив він подробицями.

Українець розповів, що у його справі ФСБ "пристебнули" ще 14 місцевих жителів, зокрема жінок, які потрапили на підвал і з незрозумілих причин "зізналися".

"Яке було таке перенести безневинним людям, особливо жінкам, вони пройшли "конвеєр" і зізналися в тому, чого не знали. Страшно чути звуки в'язниці, вони пройшли через пекло", – додав чоловік.

"Якщо чесно, мені дуже допомагала триматися думка, що якщо залишуся живим, зможу коли-небудь туди повернутися. Я зараз буду лікуватися. Мене не зламали. Я всіх запам'ятав", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий Василь Жемелінський, якого вдалося повернути з полону "Л/ДНР", розповів про пережиті тортури.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
ФСБ
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
А что ещё от этих тварей любителей Сталина палача можно ожидать
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Николаев Олег
Николаев Олег
Только сегодня рассказываю, завтра не просите. Инсайд из Кремля, я москвич, точно знаю. Там пытает КГБ. Да-да, именно КГБ. Оно тайно существует до сих пор. И постоянно пытает украинцев. Просто поверьте!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это хорошо, сритесь. Может, меньше скота чубатого попрётся в Донбасс. А если будет угроза пленения - сразу стреляйтесь
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Кристина Стефанова, рот самой вонючий закрой
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