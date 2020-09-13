Україна звернулася до суду в Ґаазі з приводу страт українських військових на Донбасі

Україна звернулася в міжнародний кримінальний суд з приводу страт українських військовослужбовців в ході боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

До суду в Гаазі також передали дані про практику ведення Росією бойових дій "чужими руками", тобто залучення до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань. Про це розповів заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"По Іловайську найближчим часом передамо в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів вчинення російськими військовими військових злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей по "зеленому коридору "для відходу українських сил під Іловайськом", – розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора України направив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі восьме повідомлення про масштабні і системні порушення Росії в анексованому Криму.