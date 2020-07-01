Україна звернеться в міжнародний трибунал через Кримський міст

Тимур Григоренко Розслідування 10:19, 1.07.2020

Україна звернеться до Арбітражного трибуналу через незаконне будівництво Керченського мосту в окупованому Росією Криму.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Він був побудований всупереч Конвенції ООН з морського права 1982 року. Не було отримано згоди України як прибережної держави на його будівництво. Відсутні екологічні оцінки його будівництва", – зазначила вона.

Джапарова підкреслила, що відкриття залізничного сполучення через Керченську міст є черговим фактом порушення Росією міжнародного права і законодавства України.

"Будемо просити Арбітражний суд, який розглядає нашу велику справу проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН з морського права, розглянути також питання законності будівництва і продовження роботи щодо функціонування цього моста", – сказала пані дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму почався рух вантажних поїздів через Керченський міст.

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