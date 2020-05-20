Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Росії в справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-морського флоту і 24 моряків.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів в середу, 20 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що Україна буде вимагати від РФ моральної і матеріальної компенсації для українських моряків.

"Безумовно, ми досліджували кращі світові практики, в тому числі практику Європейського суду з прав людини, і ми безумовно на максимальному рівні будемо вимагати компенсацію збитку нашим морякам, причому як матеріального, так і компенсації їх моральних збитків", – заявив Енин.

Він додав, що українська команда "працює на відмінно", всі матеріали для судових слухань готуються і будуть подані вчасно.

Українські моряки, які повернулися з полону РФ

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