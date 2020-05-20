Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Росії в справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-морського флоту і 24 моряків.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів в середу, 20 травня, передає "Інтерфакс-Україна".
Він підкреслив, що Україна буде вимагати від РФ моральної і матеріальної компенсації для українських моряків.
"Безумовно, ми досліджували кращі світові практики, в тому числі практику Європейського суду з прав людини, і ми безумовно на максимальному рівні будемо вимагати компенсацію збитку нашим морякам, причому як матеріального, так і компенсації їх моральних збитків", – заявив Енин.
Він додав, що українська команда "працює на відмінно", всі матеріали для судових слухань готуються і будуть подані вчасно.
Українські моряки, які повернулися з полону РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх у московську в'язницю, звинувативши у "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
Стало відомо, що Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені в листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.
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