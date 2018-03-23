"Україна зникне з карти": в "ДНР" анонсували глобальні зміни

"Віце-прем'єр "ДНР" Олександр Тимофєєв заявив, що Україна зникне з карти, в той час як "республіка" буде розширюватися.

За його словами, побачити це можна буде не через роки, а вже найближчим часом, пише сепаратистське виданна "Політнавігатор".

"Майбутнє на Україну чекає сумне. Те, що вона не бажає виконувати "Мінські домовленості", для неї закінчиться тим, що з карти зникне така країна. На противагу "Донецька Народна Республіка" буде розвиватися, розширюватися. Причому це не за довгими роками, це найближчим часом, і ми це побачимо ще своїми очима", - заявив він.

Тимофєєв похвалився тим, що "ДНР" своє дно пройшла.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Захарченко пригрозив Україні створенням "ХНР" .