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11 січня • оновлено в 18:33
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В України були докази ракетного удару по Boeing: в РНБО зізналися, чому мовчали

8.7т
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Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку Boeing 737 іще до заяви Ірану з визнанням своєї провини.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у коментарі ВВС у суботу, 11 січня.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ще до того, як її почали оприлюднювати наші шановні партнери з інших країн", – запевнив він.

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В України були докази ракетного удару по Boeing

В України були докази ракетного удару по Boeing

Газета "День"

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів із Тегерана: вони знайшли докази того, що це була ракета.

"З великою ймовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, у кого її купили", – додав Данілов.

На його думку, саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збивання ракетою, і вплинули на Іран, якому довелося зізнатися в скоєному.

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не знали, як будуть діяти наші фахівці. Це була наша задача перед нашими громадянами, перед усім світом, адже коли говорять, що Україна винна в тих подіях, – нам це не подобається", – сказав секретар РНБО.

Данілов також пояснив, чому отримані дані не озвучували публічно: "Іранце дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців назад".

За словами Данілова, на фото, які в суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота: "Ми вважаємо, це вже доведений факт, і тому ті переговори, які повинні були вести наші пілотивони припинилися одразу. Вони, на жаль, загинули вже після першого удару".

На цих же фото, за словами секретаря РНБО, чітко видно отвори від виходу вибухових речовин:

"Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву", – повторив він.

Секретар РНБО повідомив, що 30% тіл уже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну.

"Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заявуце політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все повинно завершитися в юридичній площині", – підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
літак РНБО
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Интересно, чё по этому поводу скажут Богдан и Мендель?
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Как в 2014-м году на Донбассе. Тогда малайзийский "Боинг", сбитый украинскими военными, ещё не успел упасть на землю, а так называемый "президент украины" Порошенко уже во всеуслышание заявил, что самолет был сбит сепаратистами. Потом перевели стрелки на русских. Потом опять на донецких ополченцев. Потом дело вообще заглохло и концов уже никогда не найти.
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Ukraine The
Ukraine The
Настало время опупительных историй.
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