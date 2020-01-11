В України були докази ракетного удару по Boeing: в РНБО зізналися, чому мовчали

Українська сторона мала докази ракетного удару по літаку Boeing 737 іще до заяви Ірану з визнанням своєї провини.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у коментарі ВВС у суботу, 11 січня.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ще до того, як її почали оприлюднювати наші шановні партнери з інших країн", – запевнив він.

В України були докази ракетного удару по Boeing Газета "День"

Зокрема, за його словами, до Києва надходила інформація від українських експертів із Тегерана: вони знайшли докази того, що це була ракета.

"З великою ймовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, у кого її купили", – додав Данілов.

На його думку, саме наявність у Києва цих доказів, а також публічні заяви про те, що серед основних версій є збивання ракетою, і вплинули на Іран, якому довелося зізнатися в скоєному.

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не знали, як будуть діяти наші фахівці. Це була наша задача перед нашими громадянами, перед усім світом, адже коли говорять, що Україна винна в тих подіях, – нам це не подобається", – сказав секретар РНБО.

Данілов також пояснив, чому отримані дані не озвучували публічно: "Іран – це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців назад".

За словами Данілова, на фото, які в суботу оприлюднив Офіс президента, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота: "Ми вважаємо, це вже доведений факт, і тому ті переговори, які повинні були вести наші пілоти – вони припинилися одразу. Вони, на жаль, загинули вже після першого удару".

На цих же фото, за словами секретаря РНБО, чітко видно отвори від виходу вибухових речовин:

"Це отвори від ракети. Ми не можемо зараз сказати, яка це саме ракета, але ми здогадуємося і знаємо її назву", – повторив він.

Секретар РНБО повідомив, що 30% тіл уже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну.

"Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву – це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все повинно завершитися в юридичній площині", – підсумував секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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