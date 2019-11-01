Україна зазнала перших втрат на Донбасі після відводу військ

Один український воїн отримав поранення і один був травмований в результаті бойових дій на Донбасі 31 жовтня.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

поблизу Новогригорівки та Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Кам'янки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі на районі Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1, стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

у Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Південного – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації і її найманці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції у Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем після початку розведення сил на Донбасі.

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