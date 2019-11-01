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1 листопада • оновлено в 08:18
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Україна зазнала перших втрат на Донбасі після відводу військ

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Один український воїн отримав поранення і один був травмований в результаті бойових дій на Донбасі 31 жовтня.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів:

  • поблизу Новогригорівки та Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік Кам'янки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • тричі на районі Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1, стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

  • у Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

Україна зазнала перших втрат на Донбасі після відводу військ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів:

  • неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;

  • двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

  • біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Південного – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації і її найманці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції у Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем після початку розведення сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну, дай Бог, не последние!!!
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